أمضى حارس نصر حسين داي، عماد الدين بن شلف، لمدة عامين في اتحاد الجزائر في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقده مع النصرية.

وكان بن شلف قد تعرض للتهميش حيث كان الرئيس، كمال سعودي، يطلب عدم إشراكه ويفضّل عليه الحارس المستقدم من مولودية الجزائر، أحمد بوطاقة، لرفض ابن حي البحر والشمس في حسين داي تجديد عقده.

للإشارة فإن بن شلف سيخلف الحارس المغترب قندوز الذي قرر المغادرة بعد عامين قضاهما في نادي سوسطارة.

وقد سبق لحارس النصرية أن لعب في الإتحاد في الفئات الشبانية في صنف الأواسط تحديداً قبل أن يتلقى إصابة خطيرة حرمته في المواصلة وأدّت به إلى اللعب في أندية صغيرة على غرار نادي بني دوالة قبل أن يعود منذ ثلاثة مواسم إلى حسين داي.