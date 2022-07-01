كشف مصدر عليم للخبرأان وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات مجلس قضاء تبسة قد امر اليوم بفتح تحقيق جنائي في الظروف الغامضة لوفاة شاب بداموس كاف الحمام التابع إقليميا لبلدية ونزة المنجمية شمال عاصمة الولاية تبسة .

وكانت مصالح الحماية المدنية بونزة قد تدخلت اليوم الجمعة على مستوى المنطقة المسماة الداموس بكاف الحمام لأجل انتشال جثة شاب عشريني وتحويلها بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بعد إجراء معاينة الشرطة الجنائية العلمية إلى مصلحة حفظ الجثث تحسبا لإتمام عملية التشريح من طرف الطبيب الشرعي وتحرير تقرير الأسباب العلمية لوفاة الشاب من عائلة عدوي ومباشرة الأبحاث والتحري بأمر قضائي للكشف عن إمكانية اجرامية الوفاة من عدمها بالرغم من أن شهادة بعض الجيران في حديثهم للخبر بأن المرحوم لا توجد له خصومات او عداوة مع أي كان إضافة لحسن خلقه.