تأهل المصارعان بوعمار مصطفى ياسر وبلرقعة محمد سفيان (-100 كغ و + 100 كغ) لنهائي فئتيهما اليوم الجمعة ليضمن كل منهما على الاقل ميدالية فضية في دورة جيدو لحساب النسخة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستمر في وهران.

وتغلب بلقرعة، المعفى من الدور الأول، على تشيلارو جريجوراس (إسبانيا) بالعلامة الكاملة في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي اجتاز بنجاح امتحان أندرييف جيرمان (فرنسا) ليواجه في المنازلة النهائية السلوفاني دراسيتش.

من جهته، وصل بوعمار، الذي أعفي أيضا من الدور الأول، إلى النهائي بعد فوزه على كومريك ماركو (كرواتيا) بالعلامة الكاملة و كوكيلي أليكساندر (صربيا) على التوالي. وسيقابل بوعمار في النهائي على الاسباني شارزاديشفيلي.

أما كوثر وعلال (-78 كلغ) ، وبعد اجتيازها ربع النهائي أمام بيكوفيتش يوفانا (الجبل الأسود) ، أقصيت في المربع الذهبي على يد بوتيجيج كلوي (فرنسا). وستكتفي البطلة الافريقية بلعب نهائي البرونز ضد التركية يلماز نور، خلال نهائيات اليوم الأخير من دورة جيدو المقرر إجراءها عصر اليوم.

أما مواطنتها عسلة صونيا (+78 كغ) فقد خسرت في ربع النهائي ضد مارانيك إيفانا (كرواتيا) لتواجه نفس المصير خلال منازلة الاستدراك ضد ميليكا (صربيا).

وكان عبد الرحمان بن عمادي آخر جزائري غادر البساط خلال هذه الأدوار الأولى في وزن (- 90 كغ)، بعدما أقصي في الدور ربع النهائي، الذي تأهل إليه مباشرة، من طرف ميليتيك توني (البوسنة). وعاد بن عمادي ليتدارك ما فاته بالفوز على التونسي بن عمار عبد العزيز في جولة الانقاذ الأولى و بيريللي جينارو (إيطاليا) في الثانية، ليواجه الاسباني موساخليشفيلي في نهائي البرونز.

خلال اليومين الأولين، حصلت العناصر الوطنية ، وعددهم تسعة، على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية بفضل إدريس مسعود (-73 كغ) وأمينة بلقاضي على التوالي، فيما خرج الباقي خالي الوفاض.

وتشارك الجزائر ب14 رياضيا (7 سيدات و7 رجال) في دورة جيدو التي يتنافس فيها 157 مصارعا من 23 دولة.