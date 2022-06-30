اشترى الصندوق الوطني للاستثمار كامل أسهم مجمع فيون الروسية، في شركة الاتصالات "جازي" والمقدرة بـ45.57 بالمائة من رأسمال الشركة.

وكان الصندوق الوطني للاستثمار، قد دخل في مفاوضات رسمية مع الشريك الروسي “فيمبلكوم” المالك لشركة “جازي” للاتصالات، من أجل شرائها وجعلها مؤسسة وطنية، لتنتهي المفاوضات، بامتلاك الجزائر للمؤسسة بنسبة كلية.

وقد انطلقت المفاوضات بين الطرفين منذ أزيد من شهر، وجرت المفاوضات في مقر المؤسسة بالدار البيضاء شرقي العاصمة. حيث شارك في المفاوضات، طرف ثالث يملك أسهما بنسبة ثلاثة من المئة، ممثلا في رجل الأعمال، اسعد ربراب، صاحب مجمع “سيفيتال”.