L'Armée nationale populaire (ANP) organisera, mardi 5 juillet, un défilé militaire à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, sous la supervision du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, selon la Télévision algérienne.

Le défilé qui "perpétue les traditions militaires ancrées de l'Armée nationale populaire" se déroulera au niveau de la RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr.

Le défilé sera retransmis en direct sur l'ensemble des chaînes de la Télévision algérienne.

Un dispositif spécial de circulation dans la capitale a été mis en place en prévision des festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Il prévoit la fermeture de certains axes routiers et la déviation de la circulation automobile sur d'autres du 1er au 6 juillet.

Ce dispositif prévoit la fermeture de la rocade nord (RN 11) dans les deux sens entre le point de jonction des rocades sud et nord (Pont Cosider)- Dar El-Beida) et la station de dessalement d'El-Hamma (Belouizdad), ainsi que de tous les accès menant à ce tronçon sur 16 km.

Pour pallier la fermeture de cette route, le dispositif prévoit une déviation de la circulation sur l'axe routier vers Alger de l'autoroute Est-Ouest vers la rocade sud Dar El-Beida-Ben Aknoun.

Les automobilistes se dirigeant vers Alger-centre à partir de l'Est de la capitale seront déviés vers la RN 5 via l'échangeur d'El-Harrach, puis la RN 8 menant vers Hussein Dey avant de rejoindre la rocade sud.

Une déviation de la circulation est également prévue sur l'axe routier d'Alger-centre vers l'Est de la capitale vers l'Avenue de l'ALN via l'échangeur Aïssat-Idir menant vers la Place du 1er Mai.

Les automobilistes se dirigeant vers Alger-centre à travers la rocade sud Ben Aknoun-Dar El-Beida devront emprunter l'échangeur menant à Hussein Dey et Bachdjerrah (vers le tunnel d'Oued Ouchayah).