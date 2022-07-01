نوه وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد بالعاصمة الفرنسية باريس بالمكانة التي توليها الدولة الجزائرية للتربية والتعليم.

وأفاد بيان للوزارة ، اليوم الجمعة أن السيد بلعابد نوه في مائدة وزارية مستديرة نظمت تحت عنوان "الالتزام من أجل التحول" في إطار أشغال القمة التحضيرية حول التحول في التربية باليونسكو المنعقدة أيام 28 و 29 و 30 يونيو الماضي بالمكانة التي توليها الدولة لقطاع التربية والتعليم من خلال مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تطرق وزير التربية بالمناسبة، إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19 على العملية التعليمية وكذا إستراتيجية الدولة من أجل تحول تربوي لبناء مستقبل يسوده السلم.

وكان بلعابد الذي ترأس الوفد الجزائري قد تحادث على هامش القمة التحضيرية حول التحول في التربية مع نظيره التركي، محمود أوزر، حيث أعرب الطرفان عن "ارتياحهما لجودة العلاقات التي تربط البلدين".