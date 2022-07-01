تنطلق، اليوم السبت، إحدى أكبر عمليات توزيع للسكنات بمختلف الصيغ، بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لعيدي الاستقلال والشباب، وهذا على مستوى جميع الولايات، على أن تستمر تدريجيا طيلة الأسبوع الجاري، حيث يستدعى المستفيدون من أجل استلام مفاتيح سكناتهم.

حسب المعطيات المتوفرة لدى "الخبر"، فإن العملية تختلف من ولاية لأخرى، حسب الصيغ السكنية الجاهزة للاستلام من بين تلك المطروحة وهي: التساهمي، العمومي الايجاري، البيع بالإيجار "عدل"، الترقوي المدعم والسكن الريفي.

ومن بين الولايات التي ستشهد توزيعا للسكنات من مختلف الصيغ، هي ولاية تبسة، حيث سيتم على مستواها توزيع ما لا يقل عن 1.576 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 1119 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، 326 وحدة للقضاء على السكن الهش، إضافة إلى 131 وحدة أخرى بصيغة السكن الترقوي المدعم. وفي ولاية الطارف، ينتظر أن يوزع أيضا أكثر من 2300 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 725 سكنا عموميا إيجاريا بكل من بلديات الذرعان، شيحاني، بوثلجة، بريحان، عين الكرمة، و500 مقرر استفادة من إعانة مالية للبناء الريفي على مستوى 16 بلدية، بالإضافة إلى 50 سكنا ضمن صيغة الترقوي المدعم.

وفي ولاية قسنطينة، سيتم توزيع حصة سكنية قوامها 1910 سكن عمومي إيجاري تم إنجازها عبر مختلف البلديات، تضم 1404 سكن من هذا النمط تم إنجازه ببلدية عين عبيد، و306 سكن بمنطقة ابن زياد و200 سكن آخر ببلدية زيغود يوسف.

فيما يرتقب أن يتم توزيع ما مجموعه 1281 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية بسكرة، حيث سيتم تسليم مقررات الاستفادة من 447 وحدة ضمن صيغة العمومي الإيجاري موزعة على بلديات في بسكرة، 170 سكن ترقوي مدعم أنجز من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا مقررات الاستفادة ومفاتيح السكنات على 24 مستفيدا من السكن الاجتماعي التساهمي، 280 مقرر استفادة من إعانات السكن الريفي و360 مقرر استفادة من إعانات مالية عبر 5 بلديات لمواطنين استفادوا من تجزئات اجتماعية. أما في ولاية أم البواقي، فسيتم توزيع أزيد من 3800 سكن من مختلف الصيغ، منها 1700 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، 550 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، بالإضافة إلى توزيع 229 سكن تساهمي.

وفي ولاية غليزان، فإن الأمر يتعلق بـ2535 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، أغلبها بصيغة العمومي الايجاري، التي تمثل 1839 وحدة سكنية، 160 مسكن ترقوي مدعم ببلدية زمورة و70 وحدة في نفس النمط ببلدية مازونة، فيما توزيع 200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ببلديتي المطمر ويلل علاوة على 46 إعانة ريفية.

وفي ولاية النعامة، يرتقب توزيع 333 سكن عمومي إيجاري، و561 إعانة للبناء الريفي بولاية النعامة في إطار الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، حيث تتمثل تلك السكنات التي ستسلم مقررات الاستفادة منها والمفاتيح لأصحابها خلال الأسبوع المقبل في 333 وحدة ضمن برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري موزعة على بلديات النعامة، بالإضافة إلى 561 إعانة مالية للبناء الريفي، أما في ولاية بشار، فسيتم توزيع ما لا يقل عن 450 سكن بمختلف الصيغ و426 إعانة للبناء الريفي منها 314 وحدة ضمن برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، و140 أخرى بصيغة السكن الترقوي المدعم، بالإضافة إلى 426 إعانة مالية للبناء الريفي.

وينتظر أن يشرف، اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي على عملية انطلاق التوزيع بولاية بومرداس، شرق الجزائر العاصمة، على أن تستمر العملية لأيام إلى غاية استكمالها من خلال توزيع المفاتيح على المستفيدين ممن وصلت نسبة أشغال السكنات المحولين إليها الـ100 بالمائة، حيث تعول الوزارة ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن تكون الحصة الحالية من بين أكبر عمليات التوزيع، خاصة وأن عدد الوحدات المعنية تتجاوز الـ100 ألف.