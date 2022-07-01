حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من استمرار موجة الحر الشديدة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية ببعض ولايات الجنوب، كما توقعت تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن موجة حر قياسية تتراوح فيها درجات بين 48 و49 درجة مئوية ستواصل اجتياحها نهار اليوم لولايات ورڤلة، الوادي، تڤرت، المغير، أولاد جلال وبسكرة. بينما تتراوح درجات الحرارة بين 43 و45 درجة هذا السبت وغدا الأحد بولايات الشلف، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، جنوب بجاية، المسيلة وغرب باتنة. بالإضافة إلى ولايات المدية، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، المنيعة، غرداية، تيميمون، عين صالح وأدرار.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم على ولايات تيسمسيلت، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض والنعامة. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.