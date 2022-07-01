أعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، أن الكيان الصهيوني شن هجوما على مدينة طرطوس غربي البلاد بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الاحتلال نفذ عدوانا جويا بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس. وأضافت إن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.

وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الصهيوني أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت الكيان الصهيوني "عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.

وأضاف المصدر إن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".