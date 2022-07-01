أعلن حاكم محافظة هرمزجان بجنوب إيران مهدي دوستي أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 49 آخرين على الأقل.

وقال دوستي في تصريح صحفي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 49 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير.

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.

وكانت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات قد سجلت زلزالا ثانيا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران.

وذكر المركز الوطني للأرصاد إن الزلزال ضرب جنوب إيران على الساعة 03:13 من يوم الثاني من جويلية الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكان زلزال أول بقوة 6.1 درجة على سلم ريختر قد ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من فجر السبت متبوعا بثان بمستوى نفس الدرجة 6.1 درجة على سلم ريختر.