أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" اليوم السبت عن انقطاع الماء عن عدة أحياء في ثلاث بلديات بالعاصمة بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وأفادت "سيال" في بيان لها هذا السبت إنه " عقب وقوع عطب على شبكة المياه الشروب، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر اليوم السبت 02 جويلية 2022 بداية من الساعة الثانية فجرا (02:00) إلى الساعة الثامنة مساء (20:00)، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه".

وأضاف نفس المصدر إن الأشغال تقام على مستوى محطة الضخ 1، ببلدية تسالة المرجة، وستتسبب بتوقيف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلديات الرحمانية جزئيا، الدويرة جزئيا، تسالة المرجة حي 1310 مسكن وحي 932 مسكن.

كما أعلنت "سيال" أيضا عن تأخير في برنامج توزيع الماء جزئيا أو كليا في عشر بلديات غاصمية بداية من الساعة الرابعة (04:00) من فجر اليوم السبت إلى غاية منتصف النهار (12:00) بسبب أشغال صيانة هياكل محطة الضخ 2 ببلدية تسالة المرجة.

والبلديات المعنية بتأخير برنامج توزيع المياه الشروب هي خرايسية جزئيا، السحاولة جزئيا، بابا حسان كليا، الدرارية كليا، العاشور كليا، دالي براهيم منطقة عين الله، الشراقة جزئيا، الرحمانية، أولاد فايت والسويدانية.

أكدت "سيال" بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف حسب البرنامج المسطر تدريجيا عند نهاية الأشغال، مع تسخيرها لتجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه الشروب.

وقدمت "سيال" اعتذاراتها لزبائنها عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.