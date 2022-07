Les services météorologiques ont indiqué, ce samedi, que les températures caniculaires persisteront dans plusieurs wilayas du sud et que des pluies toucheraient des wilayas de l'ouest du pays.

Le bulletin classé orange précise que les températures qui varieront entre 48 et 49° et concerneront les wilayas de Ouargla, El Oued, Touggourt, El M'ghair, Ouled Djellal et Biskra. Ajoutant également que les wilayas de Chlef, Ain Defla, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia sud, l'ouest de Batna, Médéa, Mila, Constantine, Guelma, Khenchela, Tébessa, El Ménia, Ghardaia, In Salah et Adrar connaitront aujourd'hui et demain des temperatures oscillant entre 43 et 45°.