تتواصل اليوم السبت، فعاليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران وذلك لليوم السابع على التوالي بمختلف الرياضات الفردية والجماعية. وتدخل العناصر الوطنية للتنافس في رياضات واختصاصات مختلفة وفق البرنامج الآتي:

ألعاب القوى:

18:00 بوعناني أمين (110 متر حواجز) - شيرابي هشام (الوثب بزانة) - هامل رحيل (100 متر حواجز) - جميلة زين (200 متر) - سالمي كوثر، حركاص وصال (الوثب الثلاثي) - عثماني اسكتدر، ساحل يوسف (200 متر) - قدار سليم، درابلي محمد أمين (1500 متر) - آيت سعاد سالم، نوال ياحي (5000 متر) - أنس الصديق حموني، عبد النور بن جمعة (400 متر)

السباحة:

10:00 مليح آمال، مجاهد نسرين (50 متر فراشة) - بلمان منصف، بوزوية يوسف (50 متر صدر) - ميدوني سهام (200 متر حرة) - بن زيدون فارس (100 متر حرة) - شوشار رمزي، جواد سيود (400 متر متنوع) - زيتوني إيمان، بن شادلي جيهان (200 متر ظهر) - جاب الله محمد (1500 متر حرة)

كرة اليد: 17:00 الجزائر - تونس

(سيدات - المجموعة الثانية) 19:15 الجزائر - إسبانيا (رجال - المجموعة الثانية)

رفع الأثقال: 10:00 لغواطي فاطمة الزهراء (59 كلغ) - سيدات 17:00 سمير فرج الله (73 كلغ) - رجال كرة السلة 3×3:

22:00 الجزائر - إسبانيا (الرجال - الدور ربع النهائي) الدراجات:

(سباق على الطريق) 10:00 لعقاب عز الدين - يوسف رفيقي - ياسين حمزة - سعيدي نسيم - منصوري إسلام - منصوري حمزة - نهاري محمد أمين - حمزة عماري - الرجال 17:00 نسرين حويلي - سيدات الرماية:

09:00 تراب رجال : بوعلي صلاح الدين، عبيد فؤاد.

09:15 متر مسدس هواء مضغوط : بن فلامي رشيدة، مجياح هالة.

10:00 تراب سيدات : سعدية زڨان، بن خوشة لندة.

الشراع: (اليوم الأخير) 11:00 لازير ستاندار : زياني وسيم، بوسوار عبد الخالق 11:00 لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية 11:00 الايكيو فول: بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي أمينة.