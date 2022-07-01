

حددت عدد معتبر من الوحدات السكنية، منتظر توزيعها بمناسبة ذكرى الاستقلال والشباب، والتي انطلقت السيت وتتواصل تدريجيا الاسبوع الجاري.

وفي كلمة لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعرييي، القاها بمقر ولاية بومرداس، فإن "160 الف وحدة عبر الوطني من مختلف الصيغ " سيتم توزيعها.



ويقوم المسؤول الأول على القطاع بتدشين عدد من الأحياء السكنية وتسليم المفاتيح إلى المستفيدين.

ويذكر إن سنتي 2020 شهدت توزيع 200 ألف وحدة سكنية، ووزع خلال سنة 2021 ، أزيد من 320 ألف وحدة سكنية، حسب أرقام الوزارة.

من جهته قال والي بومرداس يحيى يحياتن، إن 4659 وحدة سكنية سيتم توزيعها بذات المناسبة، مفيدا بأن العملية تشمل الشاليهات التي رحل إليها المتضررون من زلزال بومرداس، ليتم القضاء على 90 بالمائة منها، مشيرا إلى أنها فاقت سنة أزيد من 14 ألف.