أكّدت المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة، في تقرير أصدرته أمس أنّها لا تعترف بالإنجاز الذي قام به السباح نجيب بلهادي والمتمثل في "السباحة لمدة 3 أيام دون انقطاع لمسافة 155 كلم من جزيرة بانتالاريا الإيطالية وصولا لسواحل مدينة الحمامات التونسية لتحقيق رقم قياسي عالمي في سن التاسعة والستين"، حسب قوله.

وحسب ما نقل الإعلام التونسي، أشارت المنظمة، إلى أنّه لا يمكن تعريف سباحة بلهادي على أنها "سباحة ماراثون تقليدية منفردة"، دون مساعدة كما ذكر، لأنّ البيانات والمعلومات المطلوبة غير متوفرة وخاصة أنّه لم يقم بإعلامها بأنه صعد على متن السفينة، أو أنه قطع مسافة 29 كيلومترًا بينما كان نائمًا يسبح ووجهه للأسفل.

وأشارت المنظمة أنّ مظهر بلهادي لجلده ولسانه وشفتيه وحلقه لا يتوافق مع مظهر السباح الذي قضى 58 ساعة في الماء المالح.

وأكّدت المنظمة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة، أنّه وللحفاظ على سلامة الرياضة، فإنّها تعتمد على البيانات الواقعية والصور ومقاطع الفيديو وبيانات GPS وتقارير المراقبين لتأكيد السباحة والإبلاغ عنها.

وشدّدت المنظمة على أنّه لا يتم التسامح مع المعلومات الخاطئة الواضحة وتزوير البيانات والمبالغة في إخفاء الحقائق التي لا تتفق مع نزاهة وقيم مجتمع السباحة في المياه المفتوحة.