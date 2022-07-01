أنقذ غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية الشلف ثلاثة أشخاص من الغرق بشواطئ تنس تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى مدينة تنس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة لرؤساء مراكز حراسة الشواطئ ونوابهم للمصطافين المتواجدين على الشواطئ المحروسة بهبوب رياح قوية وبحر مضطرب هذا الجمعة إلا إن البعض منهم لم يستجب لذلك ولو يحترم تعليمات الأعوان الذين لولا تدخلهم السريع لهلك شابين غرقا.

وأضاف المصدر ذاته إن غطاسي الوحدة البحرية مع وحدة تنس تمكنوا من إنقاذ شاب وأخته أعمارهما 23 و25 سنة ينحدران من بلدية الشلف كانا بصدد السباحة وابتعدا عن الشاطئ المركزي بتنس حيث ابعدتهم التيارات البحرية وعقدت من مهمة عودتهم إلى الشاطئ حيث تم إنقاذهما من عرض البحر بعدما اصيبا بإرهاق كبير وكادا أن يغرقا بحيث قدمت لهما الاسعافات الأولية ثم نقلا إلى مستشفى زيغود يوسف.

كما تدخلت إسعافات المركز المتقدم بسيدي عبد الرحمان على مستوى شاطئ داتي في حدود الساعة السابعة مساء (19:00)، من أجل إجلاء غريقة تبلغ من العمر ثماني سنوات تم إنقاذها ليتم فيما بعد تحويلها إلى مستشفى مدينة تنس.