أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل لاعبه أيوب عبد اللاوي بعد نهاية عقده، حيث ودع النادي الدولي الجزائري ليلتحق بزميله الحارس وهاب مبولحي.

وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر: "أيوب عبد اللاوي شكرًا على إصرارك وروحك ومجهودك، شكرًا على ما قدمت". وانضم عبد اللاوي صاحب الـ 29 عامًا إلى الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته الاحترافية في سويسرا رفقة فريق سيون الذي قضى في صفوفه موسمين.

وشارك الدولي الجزائري مع الاتفاق خلال منافسات الموسم المنصرم في 22 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يساهم بأي هدف.

وفي السياق ذاته، رسّم نادي هيرتا برلين الألماني، مغادرة لاعبه الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، عن النادي بعد نهاية عقده.

وكتب هيرتا برلين، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إسحاق بلفوضيل يغادرنا، شكرا على كل ما قدمته للفريق وعلى الوقت الذي قضيناه سويا".