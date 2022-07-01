أعلن، اليوم السبت، وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، من ولاية بومرداس عن انطلاق أكبر عملية توزيع للسكن في الجزائر منذ الاستقلال، حيث سيتم توزيع 160 ألف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن.

وكشف الوزير عن إنجاز 700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 2020 كما كشف عن استفادة ثلاثة ملايين مواطن من السكن مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأكد بلعريبي بأن وزارة السكن قامت بإتمام إنجاز المركب الرياضي بوهران في وقت سريع وبجهود جزائرية ليكون جاهزا للألعاب البحر المتوسط، مضيفا أنه تم الانتهاء من أشغال المركب الرياضي لبراقي بالجزائر العاصمة إلى جانب الوتيرة الجيدة التي تسير بها أشغال المركب الرياضي للدويرة، إضافة إلى حل المشاكل البيروقراطية لمشروع إنجاز المركب الرياضي لولاية تيزي وزو.

وأعلن وزير السكن عن إنشاء منصة رقمية لمعالجة طلبات رخص البناء في ظروف جيدة للقضاء على البيروقراطية، مؤكدا أن العملية تمس أربع ولايات في الفترة الأولى منها بومرداس قسنطينة ورڤلة.