قرر الدولي الجزائري، يوسف لعوافي مغادرة ناديه النجم الساحلي التونسي وذلك لعدم تلقيه مستحقاته المالية.

وكشف موقع إذاعة " موزاييك أف أم " التونسية، أن الظهير تقدم بشكاية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النجم الرياضي الساحلي بسبب عدم حصوله على أجرته لمدّة ثمانية أشهر، وهو ما يخوّل له فسخ عقده من طرف واحد.

وحسب المصدر ذاته ونقلا عن مصادره الخاصة، فإن اللاعب كان قد توّجه في وقت سابق بتنبيه لإدارة النجم الساحلي حتى يضمن حقوقه لكنها لم تقم بتسوية وضعيته، وهو ما جعله يتقدّم بشكاية للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى يتّم فسخ عقده من طرف واحد ويتسنى له بذلك الإمضاء مع فريق آخر.

يذكر أن العوافي، كان قد انضم إلى النجم الرياضي الساحلي في أوت 2021، بعقد يمّتد حتى جوان 2024 قادما من وفاق سطيف، غير أن عدم حصوله على مستحقاته طيلة ثمانية أشهر جعله يفسخ عقده من طرف واحد.