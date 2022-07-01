اشتكى عدد من المواطنين بولاية ميلة من إجراءات بيروقراطية تعسفية في حقهم، قد تحرمهم من حقهم في أداء مناسك الحج وهم الذين كانوا على أتم الجاهزية نفسيا وماديا للتوجه للبقاع المقدسة.

وحسب شكوى رفعها هؤلاء إلى والي ميلة، فإن الإشكال الذي واجهه هؤلاء ويهدد بحرمانهم من الحج هو امتناع البنك المركزي بالعاصمة وبوكالة فرجيوة من السماح لهؤلاء بتسديد تكلفة الحج، رغم تقديهم الملف الطبي كاملا، وقد طالبهم البنك بجواز سفر صحي جديد بعدما تم استبدال أرقام جوازات سفرهم وإلغاء الأرقام السابقة.

وقد تحرم هذه الممارسات البيروقراطية المعنيين من أداء فريضة الحج التي انتظروها بشغف كبير منذ سنتين والتي تأجلت بسبب وباء كورونا.

وحتى يتمكن المعنيون من حقهم في الحصول على أرقام جديدة لجوازات سفرهم، يناشد المواطنون المعنيون والي ميلة التدخل عاجلا لإنصافهم وتمكينهم من جوازات سفر حتى لا تفوتهم فرصة الحج، خاصة وأن آجال انتهاء الدفع هو يوم غد الإثنين.