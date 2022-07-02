تحدث اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بمناسبة اعطاء إشارة انطلاق العملية الكبرى لتوزيع السكنات عبر مختلف ولايات الوطن عن نسبة الأشغال بملاعب كل من براقي والدويرة وتيزي وزو.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات، نشرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك: "تمكنا من إنهاء الأشغال بملعب وهران، في ظرف قياسي وكان التحدي هو إتمام الأشغال التي كانت نسبتها 47 بالمائة، كل هذا تم بفضل مقاولات جزائرية وكوادر خريجي الجامعة الجزائرية".

وختم: "هذه التجربة التي اعتمدناها لم تتوقف هنا فحسب، بل بنفس الوصفة انتهت الأشغال بملعب براقي، أما ملعب الدويرة فالأشغال تتم بوتيرة سريعة فيما تم رفع العراقيل الإدارية عن ملعب تيزي وزو لتعود الأشغال من جديد بعد عامين من التوقف".