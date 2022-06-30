توفي، اليوم السبت، الفنان والأكاديمي "جمال لعروق" المدير العام للمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر.

وأمام هذا المصاب الجلل، قدمت وزيرة الثقافة صورية مولوجي تعازيها الخالصة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والأكاديمية كافة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وجاء في نص التعزية "يرحل عنا جمال لعروق عشية إحياء ستينية استرجاع السيادة الوطنية، بعد جهود صادقة خدم بها القطاع طيلة مسيرته الثرية، فهو المتحصل على شهادة دكتوراه في علم النفس، ودراسات عليا في الفن التشكيلي بدولة لبنان، عضو في عدة لجان فنية وأكاديمية بوزارة الثقافة والفنون، ولجان مهرجانات وطنية ودولية، كُرِّم في العديد من المحافل الدولية نظير إنجازاته الفنية، أستاذ في المدرسة العليا للفنون الجميلة منذ تسعينيات القرن الماضي، ساهم في إنجاح عدة ملاحم فنية وتظاهرات وطنية آخرها ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر الماضي، كما ساهم في التحضير لستينية استرجاع السيادة الوطنية، بإنجاز جداريات في المسجد الأعظم. عُرف عن الفقيد احتكاكه الدائم والفعال مع الطلبة والأسرة التعليمية، لإعطاء ديناميكية وروح جديدة للمدرسة العليا للفنون الجميلة منذ تنصيبه على رأسها، بحيث سعى المرحوم إلى تحقيق استراتيجية جديدة لإعطاء طلبة الفنون الجميلة المكانة التي يستحقونها في عقر ديارهم، إضافة إلى انفتاحه على القطاعات الأخرى ذات الصلة.