أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على حفل تخرج الدفعتين السادسة والسابعة من طلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للسنة الدراسية 2022/2021.

وخلال اشرافه على حفل التخرج، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن هيئات وطنية، أكد شرفة أنه "تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لعيد الاستقلال، يحظى المتفوقون من كلا الدفعتين بالتوظيف المباشر في مناصب عمل دائمة على مستوى الهيئات التابعة للقطاع"، موضحا أن هذا التوظيف سيعطي "دفعا قويا" للهيئات المستخدمة.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن المدرسة تعد "واحدة من النماذج الناجحة" في مجال التكوين العالي، حيث يتم سنويا "تقييم الأداء البيداغوجي للمدرسة وتأهيل عروض التكوين في اطار شراكة بناءة وتنسيق محكم نعمل سنويا على دعمه وتعميقه باستمرار".

للإشارة، فان المتخرجين تحصلوا على شهادة ماستر في تخصصات تتعلق بمجال الحماية الاجتماعية.