تأهل رمزي شوشار إلى نهائي 400 متر أربع سباحات، كما نجحت إيمان زيتوني في تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر بالرغم من عدم بلوغها النهائي، السبت، بالمركز المائي التابع للمركب الأولمبي "ميلود هدفي"، اليوم السبت لحساب تصفيات اليوم الثاني لمنافسات السباحة، ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 (25 يونيو-6 يوليو).

واحتل شوشار الصف السادس بتوقيت 4 د 27 ثا 52 ج، سمح له ببلوغ النهائي أمسية اليوم السبت، بالمقابل انسحب مواطنه جواد صيود في آخر لحظة من خوض السباق التصفوي، وذلك "من أجل التركيز على سباقه المفضل: 200 متر أربع سباحات"، المقرر غدا الأحد، وفق توضيحات الهيئة الفيدرالية.

كما تميزت هذه الصبيحة بتحسين السباحة إيمان زيتوني للرقم القياسي الوطني لتخصص 200 متر على الظهر بزمن 2 د 21 ثا 88 ج, والذي كان بحوزتها بواقع (2 د 22 ثا 22 ج)، منذ ملتقى ماسي بباريس-2019.

ولم تشفع هذه النتيجة للسباحة مولودية الجزائر من التأهل إلى نهائي 400 متر أربع سباحات، حيث وضعتها في الصف العاشر، قبل مواطنتها جيهان بن شادلي (2 د 24 ثا 17 ج)، التي حلت في المركز الـ11 و الأخير.

كما عرفت بقية السباقات، إقصاءات بالجملة للعناصر الوطنية، على غرار خروج أمال مليح ونسرين مجاهد من سباق 50 متر فراشة.

ناهيك عن إقصاء منصف بلمان و يوسف بوزوية، في 50 متر على الصدر، وهو المصير ذاته الذي عرفه فارس بن زيدون و مهدي بن بارة في سباق 100 متر سباحة حرة.

كما اكتفى أنيس جاب الله بالمركز العاشر من أصل 12 مشاركا في السباق الطويل 1500 متر سباحة حرة (16 د 11 ثا 93 ج).

وتنطلق نهائيات اليوم الأول بداية من الساعة 00ر18 سا.

ويشارك المنتخب الوطني للسباحة في العرس المتوسطي الذي تحتضنه "الباهية" وهران بتعداد قوامه 18 عنصرا منهم 6 فتيات.