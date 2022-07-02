تمكنت مصالح الشرطة من حجز 530.328 قرص مهلوس وتفكيك شبكة اجرامية دولية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي عملية نوعية، تمكنت بحر هذا الأسبوع، قوات الشرطة التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من تفكيك نشاط شبكة اجرامية دولية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية, مكونة من 9 أشخاص، مع حجز 530.328 قرص مهلوس.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية أسفرت عن حجز أربع مركبات سياحية وأربع شاحنات كانت تستعمل في نقل وشحن المؤثرات العقلية من ولاية الجلفة إلى مختلف ولايات الوطن بغرض توزيعها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ446.500 دج من عائدات المبيعات والمتاجرة بهذه المخدرات.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) عن جناية "الاستيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبييض الأموال".