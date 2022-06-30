تم، اليوم السبت، تدشين المقر الجديد لإذاعة الجزائر من معسكر التي ستكون أول إذاعة عمومية مرئية بالجزائر بحضور والي الولاية عبد الخالق صيودة والسلطات المدنية والعسكرية والمستشار أحمد بلدية ممثلا لوزير الإتصال وإطارات الإذاعة العمومية في مقدمتهم المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي.

ويعد المقر الجديد تحفة معمارية جديدة تمت إعادة التهيئة له بدعم من طرف والي الولاية عبد الخالق صيودة والسلطات المدنية والعسكرية بالتنسيق مع المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي.

وبهذه المناسبة عبر عمال اذاعة معسكر الجهوية عن فرحتهم بالمقر الجديد وقدموا جزيل شكرهم لوالي الولاية نظير مجهوداته الجبار لتدشين هذا المقر الرائع وشكرهم للمدير العام للاذاعة الجزائرية محمد بغالي عن دعمه المستمر للاذاعات الجهوية معربين له عن رغبتهم في ان تكون اذاعة معسكر مستقبلا محطة نموذجية لإذاعة سمعية مرئية في زمن تسارع الأخبار ووسائط الإعلام المتعددة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاتصال محمد بوسليماني ثمن المستشار أحمد بلدية "الدور الذي لعبته السلطات الولائية في توفير هذا المقر الجديد لإذاعة معسكر الجهوية" مضيفا بأن "هذا المقر الجديد سيمكن الصحفيين العاملين بهذه الوسيلة الإعلامية الجوارية من أداء عملهم في ظروف مريحة وجيدة".

ومن جهته ،أبرز المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي بالمناسبة بأن "المقر الجديد لإذاعة معسكر الجهوية يعد من بين ثلاث مقرات جديدة لمحطات إذاعية جهوية بالوطن الأكبر و الأجمل" معلنا "عن انطلاق قريبا دخول هذه الإذاعة مرحلة البث على مدار 24 ساعة كاملة دون انقطاع".

كما أشار إلى أن "إذاعة معسكر الجهوية ستكون مركزا لتكوين الصحفيين في تخصصات ذات صلة بالمجال السمعي البصري من داخل الولاية و من ولايات مجاورة، فضلا على دعم هذه الوسيلة الإعلامية الجارية للحركة الثقافية بالمنطقة من خلال استقطاب أدباء و شعراء و فنانين تشكيليين".

وأشار المتحدث ذاته إلى الدور الذي تلعبه الإذاعة الوطنية و محطاتها الجهوية في التصدي للإشاعات و الأخبار الكاذبة عن طريق التحاليل الموضوعية و القراءات الصادقة".

كما أثنى بغالي على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات الولائية في تمكين الأطقم الصحفية و الإدارية العاملة بإذاعة معسكر الجهوية من مقر جديد واعدا سكان الولاية بأن هذا الصرح سيكون مركز إشعاع ثقافي ستستفيد منه كذلك الولايات المجاورة.