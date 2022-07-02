احتلت الرباعة الجزائرية فاطمة الزهراء لغواطي المرتبة السابعة في حركة النثر والتاسعة في الخطف في منافسات رياضة رفع الأثقال لوزن (59 كغ) التي جرت اليوم السبت بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بوهران ضمن الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط -2022 .

و تمكنت لغواطي في حركة النثر من رفع حمولة قدرها 100 كغ و76 كغ في الخطف.

وعقب انتهاء المنافسة، عبرت فاطمة الزهراء لغواطي عن ارتياحها لمردودها وقالت: "أنا جد راضية بأدائي وسعيدة بالرفعات الجديدة التي حققتها في هذه المنافسة في حركتي الخطف والنثر. المنافسة كانت قوية والمستوى رفيع بوجود بطلات عالميات وأولمبيات في وزن 59كلغ على غرار البطلة التونسية الأولمبية بلخير غفران التي توجت بذهبية النثر. والنتيجة التي حققتها أعتبرها ايجابية بالنسبة لي للتحضير للاستحقاقات القادمة".

من جهته أبرز المدرب الوطني لرفع الاثقال (سيدات) بسباس عز الدين بأن "الرباعة لغواطي لم يسعفها الحظ للصعود لمنصة التتويج في ظل وجود بطلات عالميات في هذا الوزن لبلدان مثل ايطاليا وتونس وتركيا. ارتياحنا هو أيضا تحطيم رباعتنا لأرقام شخصية جديدة في حركتي الخطف والنثر برفعها حمولة 76 كغ و100 كغ على التوالي".

هذا و توجت الرباعة الايطالية مجيستريس لوكريزيا بالميدالية الذهبية في حركة الخطف, فيما عادت الفضية لليونانية جيورقوبولو صافية و البرونية للتركية اوزكان كانسال.

وفي حركة النثر، توجت التونسية بلخير غفران بالميدالية الذهبية والايطالية ماجيستريس لوكريزييا بالميدالية الفضية، في حين فازت بالميدالية البرونزية المصرية إبراهيم بسمة.