أشرف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد اليوم السبت، خلال زيارة العمل والتفقد لولاية الجزائر العاصمة، على تدشين أول وحدة لإنتاج الأنسولين في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد زار الوفد الوزاري وحدة إنتاج Biothéra، التابعة لمجمّع "Biocare Biotech"، بإستثمار جزائري 100 بالمائة.

ووفقا لنفس المصدر، فإنّ هذا الإنتاج من الأنسولين Glargine المسمى Glarus "مكافئ Lantus " بنمط كامل، سيسمح باستبدال مباشر للواردات بحوالي 120 مليون أورو، بقدرة إنتاجية تزيد عن 10 ملايين علبة من 5 أقلام لا يعاد استعمالها حيث تنتج وحدة الإنتاج هذه 50 مليون وحدة بيع، أي ضعف الاستهلاك الجزائري السنوي لهذا النوع من الأنسولين، وبالتالي التمكن من التصدير نحو الخارج.

كما أفاد بيان الوزارة، بأنّ مخطط التحميل الخاص بوحدة التصنيع سيُمكن من إنتاج جميع أنواع الأنسولين بسوق مقدّرة بنحو 400 مليون أورو بحلول عام 2024.

ويُمثل إطلاق إنتاج الأنسولين في الجزائر حقبة جديدة في تاريخ الصناعة الصيدلانية الوطنية، حيث كان وزير الصناعة الصيدلانية قد تعهد بجعل عام 2022، عام الأنسولين و معالجات الأورام.

و ينتظر من هذا المشروع دعم و تعزيز الإنتاج الوطني و تحقيق السيادة الصحية بتغطية 70% من الإحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية.