كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، انه تم تمويل، منذ يناير2020 الى غاية 30 يونيو 2022، أكثر من 16 ألف مؤسسة مصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية "أناد".

و أوضح ضيافات، لدى عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم اطلاقها، خلال الطبعة الاولى'' لمنتدى المؤسسات المصغرة '' الذي انطلقت اليوم بالعاصمة، أنه تم في هذا الاطار تمويل 16327مؤسسة مصغرة مكنت من استحداث ما لا يقل عن 38243 منصب عمل في عديد القطاعات.

و أضاف بان قطاع الصناعة تصدر الأنشطة الممولة ب مجموع 4704 مشروع (بنسبة 81ر28 بالمئة) فيما حل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ب 2726 مشروع ممول (بنسبة 70ر16 بالمئة) ثم الفلاحة ب2469 ب مشروع (15،12 بالمئة من اجمالي المشاريع الممولة بنفس الفترة).

و تابع بأنه تم تمويل 2210 مشروع اعمال حرة بنسبة 13،54 بالمئة و1853مشروع في مجال البناء والأشغال العمومية بنسبة 35ر11 بالمئة.

وقد بلغ عدد ملفات حاملي المشاريع في السداسي الأول من السنة الجارية 24865 ملفا تم قبول 15520 منها من طرف لجان انتقاء تمويل واعتماد المشاريع، فيما استكملت 5201 مؤسسة مصغرة إجراءات التمويل، حسب ما ذكره السيد ضيافات.