تمكن عصر اليوم فريق غطس مختص تابع للحماية المدنية في البليدة ، من استخراج جثة غريق لقاصر رياضي في الـ 17 من العمر ، بالمجمع المائي بإقليم بلدية وادي جر ، مسجلا بذلك الضحية رقم 5 منذ حلول موسم الاصطياف.

الضحية و حسب المعلومات التي توفرت لدى " الخبر " ، قدم ضيفا لدى أقارب له في وادي جر ، و يبدو أن الحرارة الشديدة دفعت الضحية فضلا عن آخرين، التوجه إلى المجمع المائي بالجوار للسباحة و الانتعاش ببرودة المياه ، إلا أن الرحلة كانت ذهابا من غير عودة ، ملتحقا بضحايا آخرين ، توفوا غرقا في مجمعات مائية و سدود منتشرة عبر تراب البليدة و غير محروسة ، بالرغم من النداءات من الدعوة لوضع متطوعين أو تسييج تلك المسطحات المائية