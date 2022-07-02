قال علي زوبار، مكلف بمديرية ضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ان عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2020 سمحت بانشاء اكثر من 160 تعاونية جديدة موضحا ان "القطاع يعد حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الانشاء".

وأكد زبار خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة على "اهمية النظام التعاوني في تنظيم الفروع وتطويرها".

واشار في السياق ذاته الى استعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين في هذا الخصوص وذلك عبر رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي من شانها ان تعيق انشاء تعاونياتهم.