أجج تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا موجة غضب في الشارع، الذي يئس من قدرة كل الأجسام السياسية في البلاد على الخروج بالبلاد من أزماتها المزمنة، خصوصاً بعد الفشل الجديد في المفاوضات الدستورية بين مجلسَي النواب والدولة، والتي كانت النقطة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي، متسببة في تفجر احتجاجات واسعة في طرابلس وطبرق ومصراتة وسبها، ومدن ليبية أخرى كثيرة في شرق البلاد وغربها.

وفي ثاني أيام الاحتجاجات وعلى صعيد مجلس النواب هناك انقسام في التصريحات ما بين أعضاء المجلس نفسه، فهناك من يقول إن عليهم تقديم الاستقالات إرضاء للشعب الليبي بعد إخفاقهم في التوصل لحل هذه الأزمة السياسية، وهناك من يقول إن ما حصل لمجلس النواب هو مؤامرة وإن ما جرى هو من صناعة أياد خارجية وداخلية.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن متظاهرين اقتحموا مقر البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية.

وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضرارًا، وأظهرت صور نشرتها أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون الإطارات.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءًا من المبنى احترق، علمًا أنه كان خاليًا عندما دخله المحتجون