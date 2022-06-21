كشف إيتاي ماور، كبير خبراء الأمن السيبراني بإحدى أكبر شركات الأمن الرقمي، وهي شركة إنسايتس Insights، في تصريح لموقع بيزنس إنسايدر: بأنه لا يوجد في العالم أي هاتف لا يمكن اختراقه، وقال إن هناك العديد من الأجهزة التي تحاول أن تكون هذا "الحصن الرقمي"، ولكنه أوضح أن الأمر لا يتعدى كونه (حنكة في إدارة المخاطر) من قبل البعض.



وبينما قد لا يوجد جهاز محصن ضد الاختراق، اهتمت بعض شركات تصنيع الهواتف بجعل منتجاتها تتميز بنسب عالية مثل الأمان، ورأت أن العنصر الأساسي في تسويق تلك الأجهزة هو الأمن، وليس وضوح الشاشة أو دقة عدسة الكاميرا بها، أو حتى سعة الذاكرة ومعالج الجهاز، بينما تسوق شركات عملاقة مثل آبل منتجها الشهير آيفون على أنه هاتف يتميز عن منافسيه من هواتف أندرويد (مفتوحة المصدر) بمعدلات أمن بياني عال، إلا أنه لا يزال ليس الأفضل على الإطلاق في عالم الهواتف الآمنة، والتي نذكر لك أفضلها.



IntactPhone R2



واحد من أكثر الهواتف الآمنة، وتصفه شركته المنتجة CommuniTAKE بأنه أفضل هاتف آمن للمؤسسات العسكرية ووكالات الأمن والاستخبارات والأفراد الذين يرغبون في مستوى عالٍ من الخصوصية.



هاتف IntactPhone R2 يعمل على نظام تشغيل مشتق من نظام أندرويد يسمى Intactos، ولكنه أكثر أماناً، ويعمل على تشفير البيانات بصورة كاملة full encryption، ومصنّع بمعيار مقاومة الغبار IP68، ويتميز بدعم شريحتي اتصال، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، كما أن هيكل الهاتف محمي نوعاً ما من الزجاج شديد التحمل، الهاتف الآمن متوفر للشراء في الأسواق العالمية بسعر يتراوح بين 1800 و2000 دولار أمريكي.



Librem 5



هاتف Librem 5 من إنتاج شركة التكنولوجيا الأمريكية Purism، والتي تقدم هذا الهاتف الآمن وتوجهه خصيصاً إلى المستخدم الذي يبتغي أعلى مستويات الخصوصية والتحرر من نُظم التشغيل التقليدية، فالهاتف يعمل بنظام تشغيل بيور أو إس PureOS، الذي يختلف عن النظامين الأبرز أندرويد وآي أو إس، التابع لشركة آبل، ولكن تترك الشركة الهاتف متاحاً لتحميل أنظمة بديلة مثل نظام لينوكس.



ميزة أخرى يتميز بها هذا الهاتف، وهي زر Hardware switch kill، أو ما يعرف باسم زر التوقيف الطارئ، ومن خلاله تستطيع تعطيل عمل الكاميرا والميكروفون، وموصل الواي فاي والبلوتوث من الهاتف تماماً من خلال فصلها عن الدائرة الأم بالجهاز.



الهاتف يتميز بكاميرا بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين حتى 2 تيرابايت، ويتوفر الجهاز بسعر متوسط 1200 دولار.



Bittium tough mobile 2



هذا الهاتف الفنلندي الذي تقدمه شركة بيتيوم يتميز بعدة طبقات من معايير التشفير، ليس فقط من خلال نظام التشغيل، ولكن بحسب الشركة فهذا الهاتف مدمج في هيكله عدة رقائق دقيقة تقوم بمساعدة برنامج الهاتف في تشفير كل بيانات يدخلها المستخدم إليه.



الهاتف tough mobile 2 أصبح واحداً من أكثر الهواتف الآمنة انتشاراً في الأعوام الأخيرة، نظراً لاستخدامه خاصية SafeMove® Mobile VPN لتشفير البيانات وهو ما لاقى إشادة العديد من مؤسسات الأمن السيبراني به، عبر أكثر من 35 دولة في العالم، وهو ما تُبرزه دائماً الشركة المُصنعة للهاتف بأنه مصدر مهم للفخر بمنتجها.



الهاتف يأتي بنظام أندرويد مُعدل أمنيا Hardened Android 10 ويدعم شريحتين، وسعة بطارية 3000 مللي أمبير وكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل. هاتف Bittium tough mobile 2 متوفر بسعر 1550 يورو، أي ما يقارب 1640 دولار.



IntactPhone Arcane



هذا الهاتف، وهو الجيل الأول للهاتف سابق الذكر IntactPhone R2، صُمم في الأساس لتفادي ما يُعرف باسم تجسس الشركات Corporate espionage، والذي ينتشر بقوة بين الشركات الكُبرى في عوالم الأعمال بشكل عام، وليس شركات التكنولوجيا فقط، فبمجرد أن تتسرب بيانات إحدى صفقات تصنيع منتج جديد على سبيل المثال فسوف تكون الخسائر المادية فادحة للشركة المُبتكرة لهذا المنتج، وهو ما جعل العديد من الشركات تستخدم التحايل الأمنى أو التجسس عبر اختراق الهواتف لمعرفة تفاصيل عمل منافسيها؛ ولكن هاتف IntactPhone Arcane يساعد رواد الأعمال والشركات الكبرى في تأمين بيانات هواتفهم، من خلال تشفير بياناته بعدة مستويات، تجعل أمر التجسس على صاحبه شبه مستحيل.



هاتف IntactPhone Arcane يعمل بنظام تشغيل Intactos، ويدعم تشغيل شريحتين، وذاكرة وصول عشوائي RAM 3 غيغابايت، وسعة بطارية 2950 مللي أمبير، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 ميغابايت.



Sirin Finney U1



عرف هاتف Finney U1 بأنه هاتف البلوكتشين العملات المشفرة الأول، أو هاتف البيتكوين، وهذا لأنه يستخدم تقنيات تشفير بيانات ذات معيار عسكري بمثابة أعلى معايير تشفير البيانات، كما يستطيع الهاتف أن يتعامل بسلاسة مع عمليات تبادل وبيع وشراء العملات المشفرة، التي على رأسها العملة الأشهر بيتكوين، ليس هذا فقط، بل إنه تقريباً الهاتف الوحيد الذي يأتي بمحفظة عملات مشفرة مدمجة به، مخصصة للمستثمرين في عالم البلوكتشين.



الهاتف الذي ابتكرته Sirin labs السويسرية يأتي- بجانب تقنيات تشفير عالية للبيانات- بسعة ذاكرة وصول عشوائي RAM 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 غيغابايت قابلة للتمديد حتى 2 تيرا بايت. كما يدعم شبكات الجيل الرابع من أنواع 4G/LTE وCDMA. كما أنه حاصل على اجتياز معيار جوجل لتشغيل الأنظمة، ويعمل بنظام أندرويد آمن. هاتف Finney U1 متوفر للشراء عبر موقع الشركة بمبلغ 999 دولاراً.