ستبدأ مدينة فينيسيا الإيطالية، التي تُعد من أبرز وجهات السياحة بالعالم، رسوم دخول على معظم زوارها، اعتباراً من العام المقبل، في محاولة لمعالجة الاكتظاظ في المدينة، والذي يُشكل مصدر إزعاج كبير لسكانها.



صحيفة The Times البريطانية، نقلت عن سيمون فينتوريني، رئيس السياحة في فينيسيا، قوله: "نحن أول مدينة في العالم تطبق تدبيراً يمكن أن يكون ثورياً؛ سنكون الرواد في ذلك".



اعتباراً من 16 جانفي 2023، يجب على المسافرين إلى المدينة لنهارٍ واحد، الحجز عبر الإنترنت قبل الزيارة، وسيدفعون رسوماً أساسية قدرها 3 يوروات، سترتفع إلى 10 يوروات في أوقات الذروة.



سيخضع المخطط، الذي وافق عليه مجلس المدينة، لمراقبة وثيقة من الوجهات السياحية الأخرى المكتظة في جميع أنحاء العالم.



كانت السياحة قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى في فينيسيا بعد وباء فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الزوار اليومي مرة أخرى عدد سكان وسط المدينة، البالغ عددهم 50000 نسمة، وهي ظاهرة يخشى الكثيرون من تحويلها من مدينة حية إلى مدينة ملاهٍ.



بحسب الصحيفة البريطانية، لن يضطر الكثير من الزوار إلى الدفع، بما في ذلك السياح الذين يحجزون للمبيت في المدينة ودفعوا بالفعل ضريبة سياحية على فواتير فنادقهم، ويُستثنى من ذلك أيضاً العمال، وسكان المدينة، والمنطقة المحيطة بها، والطلاب، وأصحاب العقارات، والمعاقين.



سيطبَّق الإجراء الجديد بشكل رئيسي على الآلاف من المتنزهين الذين يأتون للمدينة لقضاء النهار فقط، والذين يصل الكثير منهم على متن قوارب من المنتجعات على طول ساحل البحر الأدرياتيكي.