كشف اليوم الأحد، تقرير سعودي أن إدارة نادي الخليج السعودي الصاعد الجديد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قد دخلت في مفاوضات مع حارس " الخضر" رايس وهاب مبولحي.

ووفق صحيفة " الرياضية "، فإن إدارة نادي الخليج قدَّمت عرضًا، يصل إلى مليون دولار في الموسم الواحد، لمبولحي صاحب 36 عاما ،لكنَّ الحارس طالب بزيادة المبلغ، ما أخَّر حسم الصفقة الثانية للنادي، الذي أعلن في وقت سابق التعاقد مع مواطنه جمال بلعمري.

وختم المصدر ذاته أن إدارة الخليج ستسعى خلال اليومين المقبلين إلى زيادة عرضها من أجل إقناع الحارس بالموافقة، والتوقيع معه رسميًّا، في ظل رغبة مبولحي في البقاء بدوري المحترفين السعودي.