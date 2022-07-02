أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل خدمة رقمية جديدة خاصة لصالح طالبي العمل والمستخدمين في إطار رقمنة خدماتها وتعزيز نشاط الوساطة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل وتعزيز نشاط الوساطة تم استحداث عرض خدمة جديدة لصالح طالبي العمل والمستخدمين، بحيث تسمح هذه الخدمة الترشح في عروض العمل المتوفر عبر المنصة الرقمية "WassitOnline " وبصفة مستقل كما تسمح للمستخدمين باختيار المترشحين وبرمجة المقابلات المهنية عن بعد.

ووضعت الوكالة رابطين لطالبي العمل والمستخدمين يتضمن شرح أكثر حول تفاصيل كيفية الترشح واختيار المترشحين وبرمجة المقابلات المهنية عن بعد.

https://www.youtube.com/watch?v=EVEn3HhHi_8

https://www.youtube.com/watch?v=20DXKW4rCeA