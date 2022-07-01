كشف توفيق حكار الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، اليوم الأحد، أن صادرات المحروقات ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022 بنسبة 70بالمائة .

وأكد حكار ، خلال زيارة عمل وتفقد، لمعاينة منشآت مجمع سوناطراك بولاية مستغانم، أن صادرات المحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بلغت 21.5 مليار دولار

من جهة أخرى ، قال المدير العام لشركة سونطراك ،أن قرار مراجعة اسعار الغاز ستكون مع جميع المتعاملين مع سوناطراك

كما كشف حكار، عن ارتفاع في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لايطاليا مقارنة باسبانيا

وبخصوص إمكانية تصدير اسبانيا الغاز الجزائري للمغرب، قال حكار أنه "حتى اليوم، لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر إلى بلد أخر و ان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة".