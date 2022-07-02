حذرت كوريا الشمالية من اندلاع حرب نووية مفاجئة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بسبب ‏تحركات أمريكا العسكرية، التي وصفتها بـ"المتهورة".‏

جاء ذلك خلال انتقاد وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، لكل من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، اليوم الأحد، لتحركهم لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي، الذي سلطوا الضوء عليه في قمة جماعية نادرة لرؤسائهم الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: “توضح قمة الناتو الأخيرة أن تنتهج خطة لاحتواء روسيا والصين معا من خلال تحقيق "عسكرة" أوروبا وتشكيل تحالف عسكري مثل الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على التحالف العسكري الثلاثي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان كوسيلة مهمة لتجسيد الخطة”.

وأضاف المتحدث: "بسبب التحركات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة والقوات الخادمة لها، أصبح السلام والأمان العالميان في أخطر حالاتهما بعد نهاية الحرب الباردة، حيث قد تندلع الحرب النووية فجأة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف المسؤول أن كوريا الشمالية ستدافع "بإحكام"عن سيادة ومصالح البلاد، وستؤدي “واجبها المسؤول” لضمان السلام والأمن في المنطقة.