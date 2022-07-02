تم إصدار طابع بريدي جديد، مكون من أربعة طوابع متماسكة، دلالة على التلاحم و الوحدة، ترمز لانجازات الجزائر المستقلة السيدة، في إطار البرنامج المعد من قبل قطاع البريد و المواصلات للاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وجاء في بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أن هذا الطابع البريدي يحمل الشارة الرسمية التي صُمّمت احتفالا بستينية الاستقلال بشكل إطار دائري يحمل 60 نجمة ترمز إلى الاتحاد والوحدة الوطنية وسنوات الاستقلال، يوجد بداخله العلم الوطني، رمز السيادة، و صفحات كتاب ترمز إلى سجل الذاكرة الوطنية، تمثل الصفحة الذهبية الأولى منه الرابطة المتينة والاستمرارية بين جيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي وإسهامه في تعزيز اللحمة الوطنية".

وأضاف البيان، "يرمز الشعار إلى احترافية الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ودفاعه عن السيادة الوطنية وصون حرمتها الترابية برا و جوا و بحرا، ويحوز أيضا على رمز يجسد العلم والتطور التكنولوجي الذي تشهده الجزائر الجديدة".