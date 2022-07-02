أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد، تأجيل بطولة نهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، إلى جانفي 2024.

واحتضنت اليوم، مدينة الرباط المغربية أشغال المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العديد من الملفات العالقة كتحديد المواعيد والنظام المتعلق بالمنافسات الإفريقية، كـ" الكان" ومسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وتشهد كوت ديفوار خلال هذه الأسابيع كما هو حالها في كل موسم، هطول أمطار غزيزة مصحوبة بفيضانات شلت الحركة في بعض المدن المرشحة لاستضافة البطولة وهي نفس الفترة التي سينظم فيها الكان المقبل.