خرج، نهار اليوم، و لليوم الثاني على التوالي، سكان بالحوش المشهور " لوفلا " في وادي العلايق بالبليدة ، إلى الطريق الوطني رقم 4 ، و الرابط بين موزاية و بوفاريك ، و منعوا حركة سير المركبات، لتوقيف استكمال مشروع تعبيد الطريق بقلب حيهم المعزول.

السكان الغاضبون ، عبروا عن استيائهم لتوقيف المشروع ، و الذي لطالما انتظروه منذ سنوات ، خاصة وأن تعبيد الطريق بقلب الحي ، سيربط المؤسسة التربوية المتوسطة بعمق بساتين الحمضيات، و سينقذ الأولياء و التلاميذ من السير وسط الأتربة و الأوحال، لكنهم تفاجأؤا بتوقيف المشروع الحلم، وهو ما دفع بهم للاحتجاج ومطالبة المسؤولين و منتخبيهم بالتدخل، لعودة الأشغال إلى المشروع الحلم .