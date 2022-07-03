أكد نهار اليوم ، رئيس بلدية الشبلي خليف مصطفى لـ " الخبر " ، أن معاناة ما لا يقل عن 157 عائلة ، بمحتشدي الحي القروي و بن صاري بالضواحي ، قاربت من الفرج ، ببشرى قرار ترحيلهم في هذا الشهر الجاري إلى تجمع سكني جديد، مثلما حصل مع سكان " دورا اليهودي.

ووضع بذلك نهاية للسكن وسط ما يشبه السجون و الاسطبلات، التي تربى بها " الخنازير، موروثة عن فترة مظلمة، كثيرا ما هددت العائلات و روعتهم ، للانهيارات المتكررة و الأمراض المزمنة التي انتشرت بينهم، و العيش وسط الثعابين و ظروف قاسية وصعبة، أقل ما يمكن وصفها، أنها صورة مطابقة ومؤسفة، لحقبة محتشدات الإستعمار ما تزال آثارها عالقة بأذهان من عايشوها، و توارثتها لأجيال الاستقلال.