ترأس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، تتعلق بالحرية النقابية، وممارسة الحق النقابي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، بالإضافة إلى عرض حول مشاريع تطوير مناجم الباريت.

بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي في الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف القطاعات، كما يلي:

بخصوص مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:

ـ ثمّن الرئيس مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع. قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:

ـ بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات التالية:

ـ أن يكون مشروع هذا القانون ضابطا ومنظما للممارسة النقابية، ويقضي على التراكمات السلبية التي شهدتها البلاد في هذا المجال. ـ تحديد أوضح وأدق الكيفيات لإنشاء النقابات وشروط الانخراط فيها، والقطاعات التي يشملها ممارسة الحق النقابي.

ـ إدراج ضمن مشروع هذا القانون، بابا لمفهوم الإضراب في مجال العمل، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.

ـ وقف التجوال النقابي، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والسياسية، حيث لكلّ مجالٍ إطاره القانوني الواضح.

حول حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية:

ـ أكد الرئيس تبون أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية، والنباتية البرية المهددة بالانقراض، تكون ضمن رؤية وطنية شاملة.

ـ أمر الرئيس بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تُسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.

حول مشاريع تطوير مناجم الباريت:

بعد عرض وزير الطاقة والمناجم لمشاريع تطوير الباريت في الجزائر، أمر الرئيس بـ:

ـ توسيع خارطة استكشاف الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب.

ـ شق مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات ذات الحمولة الأكثر من 20 طنا، الناقلة لمنتوجات منجم غارا جبيلات نحو الشمال، حفاظا على الطريق المعبد، في انتظار استكمال إنجاز خط السكة الحديدية.

بخصوص اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، لفتح مدرسة إيطالية بالجزائر:

ـ وافق مجلس الوزراء على فتح مدرسة إيطالية بالجزائر.

ـ أمر الرئيس تبون بالسماح بفتح مراكز ثقافية إيطالية، بهدف تعليم اللغة الإيطالية، في المدن الكبرى، عنابة، قسنطينة، وهران، ورقلة وبشار.

وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى الرئيس توجيهات عامة للحكومة، تضمنت:

ـ توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.

ـ العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا.

ـ زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر.

ـ فتح مزيد من الخطوط نحو دول إفريقية وأوروبية.