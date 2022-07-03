بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، أقيمت مأدبة عشاء من قبل رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ورئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، ورئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية مصطفى بيراف.

وحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، فان المناسبة جاءت على شرف الرياضيين الجزائريين المتوجين بميداليات خلال مختلف الدورات الأولمبية منها لوس أنجلس 1984 برشلونة 1992 سيدني 2000 و بكين 2008 وهم الأبطال مصطفى موسى حسيبة بولمرقة نورية بنيدة مراح سعيدي سياف علي صوريا حداد، ومحمد علالو.