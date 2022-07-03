قامت مديرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية وهران باهداء طوابع بريدية جزائرية صادرة من مديرية البريد منذ سنة 1974 الى غاية اليوم، الى السيد نائب رئيس اللجنة الدولية لالعاب البحر الابيض المتوسط برنارد امسلام.

وحسب بيان للولاية، فإن ذلك جاء بطلب من امسلام، كونه هاوي جمع الطوابع البريدية وبصفته ابن مدينة سعيدة ويفتخر بكونه جزائري الاصل.

وحسب نفس المصدر، فقد قامت المسؤولة باهدائه الطابع البريدي الخاص بالعاب البحر الابيض المتوسط والذي اصدرته مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ حوالي اسبوع.