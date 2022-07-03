وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع يأتي عقب المصادقة بالأغلبية من طرف أعضاء مجلس الأمة على القانون المتمم والمعدل المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، حمايتها وتنميتها.

واضاف نفس المصدر، بان الوزيرة اوصت بتثمين ومواصلة الجهود من أجل إبراز أهمية القاعدة القانونية في حماية البيئة والمحافظة على الموروث الطبيعي الوطني، وقصد حثهم على تثمين هذا المكسب القانوني وتعزيز العمل والتعاون مع نواب البرلمان بغرفتيه بصفتهم ممثلين عن الشعب ومن الضروري تكثيف التواصل لتنويرهم بالقضايا البيئية على الصعيدين الدولي والمحلي، والاستماع إلى انشغالات الساكنة التي ترد عبرهم قصد إيجاد الحلول لها في إطار صلاحيات الوزارة.