للتذكير بقي أكثر من 1200 راكب عالق على متن سفينة طارق ابن زياد بميناء وهران منذ ليلة البارحة قرار للابحار نحو ميناء اليكانت الاسباني. تعذر على طاقم سفينة طارق ابن زياد الإقلاع على الساعة الثالثة صباحا من ليلة اليوم بسبب تأخر استصدار تراخيص الرحلة من اللجنة المختصة على مستوى ميناء وهران.اضطر قرابة الألفين راكب النزول من الباخرة بعد التاخر الكبير في موعد انطلاق الرحلة، و بقي حوالي 1200 مسافر على متن السفينة المحملة بقرابة 400 سيارة. بذل مصالح الجمارك و الشرطة مجهودات كبيرة لتسهيل إجراءات السفر للركاب لغاية الساعة الثالثة من صباح اليوم.

للتذكير فإن سفينة طارق ابن زياد وصلت ميناء وهران صباح يوم السبت قادمة من ميناء الجزائر بعد انزال الركاب للقادمين من بميناء مرسيليا الفرنسي. عرفت رحلة مرسيليا تأخر بسبب تسجيل وفاة راكب على متن سفينة طارق ابن زياد في عرض البحر و اضطر الطاقم العودة إلى ميناء مرسيليا لانزال جثة الميت و الاقلاع مجددا نحو ميناء الجزائر العاصمة.