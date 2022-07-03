أكد الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول "لم الشمل"، داعيا المنظمات النقابية الالتفاف حولها والانخراط فيها.

وأكد ممثل العمال خلال كلمة له في ولاية جيجل على شرف لقائه مع لجنة المرأة العاملة لقطاع التكوين المهني بأن مبادرة لم الشمل مشروع لابد منه في الفترة الحالية لأجل تقوية الجبهة الداخلية وجعلها متماسكة من أجل مواجهة التحديات والدفاع عن البلاد واستقرار أمنها وسيادتها.

وأضاف المسؤول عن المركزية النقابية إن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقف بقوة وفي الصف الأمامي أمام أي تهديدات أو محاولات بائسة للمساس بصورة الجزائر ووحدتها واستقرارها أو استهداف".

وجدد لباطشة التزامه بالانخرط في المبادرة مؤكدا أنه ولا يدخر جهدا في تجسيدها.

مواجهة التحديات والدفاع عن البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها.

وفي حديثه عن قطاع التكوين المهني قال " إن الاتحاد العام

للعمال الجزائريين يعي المكانة الجوهرية التي يكتسيها هذا الأخير باعتباره أحد المحركات الأساسية التي تعمل على تلبية حاجيات القطاع الاقتصادي والمرفق العمومي من اليد العاملة المؤهلة".

واشار لباطشة الى أن قطاع التكوين المهني حقق قفزة في مختلف الشعب المهنية، والدليل على ذلك القائمة المتنوعة والثرية التي تتضمن مئات التخصصات التي تغطي أهم ميادين النشاط الاقتصادي الوطني والمرفق العمومي، وهذا شأن يستوجب التقدير ويدعو إلى التفاؤل على حد قوله.