استعاد ثلة من الكتاب والمثقفين، خلال تأبينية خاصة نظّمت مؤخرا، بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، في حق الكاتب الراحل عبد العزيز بوباكير، مكانته ودوره في الحياة الثقافية والأدبية الجزائرية منذ سبعينيات القرن العشرين، تأليفا وترجمة، وكتابة. وأشرف على تنظيم التأبينية كل من الكاتب عبد الحميد ايزة، والكاتب الصحفي عبد القادر جمعة، وحضرها نخبة كبيرة من الكتاب والأدباء.

ركّز الدكتور أحمد خياط، في كلمته على الأيام الأخيرة للمرحوم عبد العزيز بوباكير، حيث استضافه بجامعة مولود معمري بتيزي وزو لإلقاء محاضرة حول مفهوم الاستشراق، بالتركيز على مساهمة ألسكندر دوجين. وقال الأستاذ خياط:"عُرف بوباكير بأنه كان شجاعا في مواقفه"، وأضاف: لقد غادرنا خلسة ببساطة لا يقدر عليها إلا العلماء".

من جهته، قال الكاتب الروائي عبد العزيز غرمول، إن بوباكير له حظ مميز، وهو أنه جمع المثقفين حيًا، وها هو يجمعهم اليوم وهو ميت"، وأضاف :"كان رجلا جامعا. يجتمع عنده المثقفون سواء كانوا معربين أو مفرنسين شبابا أو شيوخا البسطاء وكبار المثقفين". وأضاف :"من حظي أنني رافقته على مدى أربعين سنة. استفدت من معرفته استفادة كبيرة جدا، كنت طالبا عنده، ليس في المدرج الجامعي، بل في مدرج الحياة".

ويرى غرمول، أن الصمت عند بوباكير هو نقاشه المفضل، وقال :"كان صامتا متأملا للكون لا يتكلم كثيرا". وتابع :"كنت أعتبره قارئي الأول، فالجميع يعرف أنه ذواق كبير في القراءة. وكلما كتبت شيئا جديدا أعطيته له للقراءة. لأن رأيه لا يناقش. وقد حدثت لي حكاية طريفة معه. عندما أنهيت رواية "زعيم الأقلية الساحقة" وضعتُها في الدرج لمدة سنة. وبعدها أعطيتها له للقراءة لمعرفة رأيه فيها. وبعد ثلاثة أيام جاءني وهو يحضن ذلك النص بارتعاش ومحبة كبيرتين. لقد عرفته قارئا جادا. فقدنا رجلا نادرا ومثقفا نحن بحاجة إليه".

أما الدكتور شريف مريبعي، فقال :"لن أتحدث عن بوباكير الأكاديمي المتحكم في مادته، ولا عن المترجم البارع، ولا عن كل ما يعرفه عنه الأكاديميين، يكفي أن نقول بأن كبار الصحفيين الجزائريين تخرجوا على يده. وتابع الأستاذ مريبعي قائلا:"أتحدث عن عبد العزيز الإنسان الذي حظيتُ بمعرفته منذ الثمانينيات، وكان أستاذا في قسم اللغة العربية، يقدم دروسا في الأدب، كانت تلقى إقبالا كبيرا من قبل الطلبة. لم أعرف إلى اليوم من قرأ الأدب الروسي مثله، هو الذي مجاله الإعلام وليس الأدب. . وتابع الدكتور مريبعي:"هناك أشياء في حياته يجب أن تذكر. فهو إنسان نقي، صافي، خلوق، معشره سهل، جامع للأصدقاء من كل الحساسيات. وفوق ذلك فهو إنسان بسيط في حياته، لا يقيم للمال وزنا في حياته، وما في جيبه يتقاسمه مع الأصدقاء. وفوق ذلك لم يكن له أي طموح في أي منصب".

ولدى تناوله الكلمة تساءل الدكتور عبد القادر بوزيدة عن إمكانية العثور لدى العائلة اليوم، على أحد النصوص التي ترجمها بوباكير وهي إحدى روايات الكاتب القرغيزي جنكيز ايتماتوف، فيما كشف الكاتب شريف لدرع بأن بوباكير الذي كان عضوا في لجنة لترشيح أسماء أدبية للفوز بجائزة إبداعية، فاقترح اسمه إضافة لاسم المرحوم أبو العيد دودو، غير أن ترشيحه قوبل بالرفض بحجة أنه "كاتب شيوعي"، فانسحب بوباكير من اللجنة احتجاجا على ذلك. كما تحدث لدرع عن اهتمامات بوباكير بالمسرح، وبالكتابة الأدبية وكشف بأنه شرع في كتابة نص روائي لكنه لم يكمله، وقال :"حاول كتابة رواية عاطفية لكنه توقف عن الكتابة، ففي الغالب الثقافة النقدية والأدبية تصبح عائقا أمام الكتابة الإبداعية". وفي نفس السياق كشف محمد عباسة، المدير الأسبق لمعهد الإعلام، بأن توظيف بوباكير إثر عودته من الاتحاد السوفييتي وجد معارضة كبيرة من قبل بعض الأطراف، بحجة أنه "شيوعي عائد من الاتحاد السوفييتي". وقال "كل ذلك كان عبارة عن أحكام مسبقة، فلما وظفناه بعد تضامن أساتذة المعهد، وجدناه حاملا لقدرة كبيرة على التكوين العلمي".

أما الدكتور مختار مزراق، أستاذ العلوم السياسية، فقال :"كان بوباكير ظاهرة. له قدرة خارقة لفهم الآخر والتواصل معه. تمكنه من اللغات جعل منه كاتبا مميزا".

وعقب كلمة الشاعرة نصيرة محمدي التي تحدثت عن بوباكير باعتباره مثقف رحالة، على حد تعبير "جيل دولوز"، وكصاحب قدرة على التواصل مع المثقفين من مختلف الحساسيات، قرأ الصحفي بوعلام رمضاني رسالة الدكتور سعيد بوطاجين بالمناسبة، جاء فيها :"ُهناكَ أشخاصٌ يَعبُرون حياتَك كغيمةِ صَيفٍ، لا هيَ إلى البرِّ ولا هيَ إلى البَحرِ. وهُناك آخَرون يَسكنُون الذَّاكرةَ إلى الأبدِ؛ كمَا لو أنَّهُم من مُكوِّناتِها". وأضاف بوطاجين في رسالته:" الأستاذُ والإعْلاميُّ والمُترجِمُ عبدُ العزِيز بوبَاكير، ابنُ قَريتِي تَاكسانة، مِن هذِه الفِئة التِّي تشرِّفُ أُمَّنا الأرض، كما يَفعلُ الكرزُ في عَليائِه. عَرفتُه في ثانويةِ "الكِندي" بجِيجل، لأنَّنا درسنَا معًا، قبلَ أن يذهبَ إلى الاتِحاد السُّوفييتِي، وتحديدًا إلى "سَان بِيترسْبورغْ"، حيثُ درسَ الإعلامَ نهايةَ السَّبعِينيّات. أمّا أنا، فالتحقتُ – فيمَا بعدُ – بجامعةِ "السُّورْبون" بباريس، حيثُ درستُ السِّيميائِيّات. ثمَّ التقينَا – من جَديدٍ – في معهدِ الأدب بجامعةِ الجَزائر مطلعَ الثَّمانِينيّاتِ، حيثُ درّسَ الآدابَ الأجْنبيّةَ بتَفوّقٍ، في الوقتِ الذِّي بقيَ يُقدِّمُ مُحاضراتٍ لطلبةِ الإعلام. وكنتُ عادةً ما أحضُر بعضَ حِصَصه في الإخراجِ التِّلفزيونيِّ".

وذكر بوطاجين في رسالته :"عشنا آنذاك متلازمين كالألف والباء، وكانت العاصمة بهية، ومورقة، والحياة ممكنة رغم بعض الموت. لقد قضينا حياة بوهيمية حقيقية نحسد عليها، كتلك التي عاشها إرنست هيمنغواي وسْكوت فيتزجيرالد، وكالثنائي سليمان جوادي ومحد بوليفة، أو كالممثلين عبد النور شلوش وعلي بورزاق. وكنّا نقرأ ونناقش كلّ ما نعثر عليه من آداب عالمية وعربية وجزائرية. في تلك الفترة كانت العاصمة جوهرة جعلتنا نلتقي بأسماء وازنة في الشعر والسرد والفكر والموسيقى والسينما: المخرج يوسف شاهين، الشاعر محمود درويش، مظفر النواب، الشيخ إمام، أحمد فؤاد نجم، يفجينييافتوشنكو، الموسيقار مارسيل خليفة، محمد بوليفة، مارسيل بوا، روني فوتيي، وطار، بوجدرة، عبد الرحمن جيلي محمد حسين الأعرجي أبو العيد دودو، وآخرين من الذين جعلوا الحياة قابلة للعيش".

بوباكير، حسب بوطاجين لا يملك ذاكرة قوية لأنه ذاكرة برمته، من الخلية إلى النسغ، وقد كان ذلك مدهشا حقا. وأضاف :"يعرف تفاصيل الرواية الروسية والأوروبية، الرواية الأمريكية، المؤلفين والفنانين والساسة والمفكرين والمترجمين والشخصيات والديانات، الأقوال والمآثر، الأماكن والأزمنة، كما لو أنه عاش كلّ العصور مجتمعة ". ربّما كان ذلك أحد العوامل التي جعلته استثناء مثيرا، وكائنا ذا قدرة عجيبة على السرد اعتمادا على الأسماء والأحداث والتواريخ والجزئيات، كما لو أنه عدة مدوّنات لا شأن لها تتسكع في شوارع المدن الآثمة، مدن الكرة والطبل والمزمار والغوغاء".