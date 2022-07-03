برنامج المشاركة الجزائرية في اليوم التاسع من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في وهران:

السباحة :

10:00: جواد سيود، خندريش لونيس (200 متر فراشة) - أسامة سحنون، بن بارة نزيم (50 متر حرة) - ميدوني ليليا (100 متر فراشة) - بن شادلي جيهان، رانيا نفسي (200 متر متنوع)

رفع الأثقال:

10:00 : أيمن طويري (102 كلغ)

17:00 : وليد بيداني (+102 كلغ)

التايكوندو:

10:00 رشا عثماني (67 كلغ) - سعيدي عطوي (58 كلغ) - إسلام ڨتفايا (80 كلغ) - آسيا قاضي (+67 كلغ)

المبارزة :

08:30 : سيف المبارزة رجال : بركاني رفيال، قرارية محمد شريف، منور بن رغوية

13:00 : سيف المبارزة سيدات : ڨحام مروى، زبوج يسرى، ملاك رشا